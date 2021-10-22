Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Прикамье

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ночной пожар в жилом доме в Чусовском городском округе Пермского края унес жизнь троих человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Пожар произошел в поселке у железнодорожной станции Кутамыш, там погибли три человека", - сказал собеседник.

По его словам, среди погибших - один несовершеннолетний. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

В свою очередь на сайте регионального Главного управления МЧС сообщается, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 23:46 четверга (21:46 мск). Загорелись одноэтажный двухквартирный жилой дом и надворные постройки на улице Школьная в поселке при станции Кутамыш. По предварительным данным, площадь возгорания составила 103 кв.м. Пожар тушили почти 50 человек и 15 единиц техники, полностью справится с огнем спасатели смогли к 2:12 (0:12 мск).

"На пожаре обнаружены погибшие (...) В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются", - говорится в сообщении.