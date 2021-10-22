Минпромторг в 2021 г. отклонил заявки на госзакупки "запретного" импорта на 53 млрд руб

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ за 9 месяцев текущего года отклонил заявки госзаказчиков на закупку импортной продукции, приобретение которой запрещено при наличии аналогов российского производства (запрет установлен постановлением №616), на общую сумму 53 млрд рублей. Об этом заявила заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства Надежда Лещенко в ходе Санкт-Петербургского форума контрактных отношений.

Всего за этот период в Минпромторг поступили заявки на закупку "запретной" импортной продукции на 190 млрд рублей. По заявкам на 97,5 млрд рублей российских аналогов импортной продукции выявлено не было и по ним были выданы разрешения на закупку товаров иностранного производства.

Часть заявок на закупку импортной продукции, на 39,7 млрд рублей, находится на рассмотрении.

Постановление №616 определяет порядок отнесения "запретной" продукции к российской. Теперь такой может считаться только та продукция, информация о которой внесена в Реестр российской промпродукции или в Реестр российской радиоэлектронной продукции.

При необходимости закупки импортной продукции, включенной в запрещающий перечень, госзаказчики должны обращаться с обоснованием такой закупки в Минпромторг, который выдает или не выдает соответствующее разрешение. В настоящее время перечень "запретной" продукции включает в себя 132 позиции (в сентябре текущего года был увеличен на несколько позиций, охватывающих несколько видов компьютерного оборудования).

Как сообщалось, еще в конце прошлого года Минпромторг подготовил предложение о значительном расширении перечня. Тогда министерство предлагало распространить запрет на госзакупку импортной промпродукции на все "оборудование компьютерное, электронное и оптическое" (за исключением нескольких десятков позиций, наподобие "весов точных; инструментов для черчения, расчетов, приборов для измерения линейных размеров и т.п.", "часов всех видов" и т.п.), а также волоконно-оптические кабели, "провода и кабели электронные и электрические", "оборудование электрическое осветительное", "приборы бытовые электрические", "оборудование электрическое прочее", "машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования" и т.д.

При этом в предложении Минпромторга оговаривался запрет на госзакупку перечисленной импортной техники не только в виде отдельных товаров, но и в составе закупаемых госзаказчиками работ или услуг.