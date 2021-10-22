Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минпромторг в 2021 г. отклонил заявки на госзакупки "запретного" импорта на 53 млрд руб

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ за 9 месяцев текущего года отклонил заявки госзаказчиков на закупку импортной продукции, приобретение которой запрещено при наличии аналогов российского производства (запрет установлен постановлением №616), на общую сумму 53 млрд рублей. Об этом заявила заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства Надежда Лещенко в ходе Санкт-Петербургского форума контрактных отношений.

Всего за этот период в Минпромторг поступили заявки на закупку "запретной" импортной продукции на 190 млрд рублей. По заявкам на 97,5 млрд рублей российских аналогов импортной продукции выявлено не было и по ним были выданы разрешения на закупку товаров иностранного производства.

Часть заявок на закупку импортной продукции, на 39,7 млрд рублей, находится на рассмотрении.

Постановление №616 определяет порядок отнесения "запретной" продукции к российской. Теперь такой может считаться только та продукция, информация о которой внесена в Реестр российской промпродукции или в Реестр российской радиоэлектронной продукции.

При необходимости закупки импортной продукции, включенной в запрещающий перечень, госзаказчики должны обращаться с обоснованием такой закупки в Минпромторг, который выдает или не выдает соответствующее разрешение. В настоящее время перечень "запретной" продукции включает в себя 132 позиции (в сентябре текущего года был увеличен на несколько позиций, охватывающих несколько видов компьютерного оборудования).

Как сообщалось, еще в конце прошлого года Минпромторг подготовил предложение о значительном расширении перечня. Тогда министерство предлагало распространить запрет на госзакупку импортной промпродукции на все "оборудование компьютерное, электронное и оптическое" (за исключением нескольких десятков позиций, наподобие "весов точных; инструментов для черчения, расчетов, приборов для измерения линейных размеров и т.п.", "часов всех видов" и т.п.), а также волоконно-оптические кабели, "провода и кабели электронные и электрические", "оборудование электрическое осветительное", "приборы бытовые электрические", "оборудование электрическое прочее", "машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования" и т.д.

При этом в предложении Минпромторга оговаривался запрет на госзакупку перечисленной импортной техники не только в виде отдельных товаров, но и в составе закупаемых госзаказчиками работ или услуг.

Минпромторг РФ

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин объяснил, почему введет нерабочие дни, а не QR-коды

Спасатели ищут одного пропавшего при пожаре на рязанском заводе

Вся смена из 17 человек погибла из-за взрыва на рязанском заводе

Вся смена из 17 человек погибла из-за взрыва на рязанском заводе

Песков счел, что Минюст следовал букве закона, признав "Голос" НКО-иноагентом

Пандемия коронавируса

В Кремле пока не рассматривают "радикальный план" по сдерживанию пандемии

Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на пороховом заводе под Рязанью

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

Уголовное дело завели из-за взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Пандемия коронавируса

В РФ сделано более 53,5 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19

В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });