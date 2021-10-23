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Пять человек госпитализированы после столкновения девяти машин в Саратове

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Массовое ДТП с участием девяти машин произошло в Саратове, четверо взрослых и один ребенок госпитализированы, сообщает в субботу пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"В 21.45 22 октября поступила информация о том, что по адресу: г. Саратов, Кировский район, улица Шехурдина около дома №2 произошло ДТП с участием девяти легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Спасатели уточняют, что погибших в массовой автомобильной аварии нет.

Саратов

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