Два человека пропали в тундре на севере Красноярского края

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Спасатели ищут на севере Красноярского края двух человек, пропавших в тундре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого МЧС.

"В поисках участвуют спасатели администрации Таймыра, краевые пока не привлекаются", - отметили в МЧС.

Также в ведомстве добавили, что из-за погодных условий вертолет не привлекали. Его задействуют для поисков, если позволит погода.

Ранее местный портал "Народы севера" сообщил, что мужчина и женщина заблудились в протоках Енисея по дороге из поселка Носок на свою стоянку. Они связались с родными по спутниковому телефону и рассказали, что не знают, где находятся, а в лодке у них закончился бензин.