Власти Сочи после протестов вернули прежний режим проезда в Красную Поляну

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Сочи и дорожные службы курорта намерены с 23 октября вернуть прежний режим проезда из Адлера в Красную Поляну и обратно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что новая схема движения действовала в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что с 22 октября в тестовом режиме на двух участках трасс Адлер - Красная Поляна и Адлер - ГЛК "Альпика Сервис" ввели одностороннее движение для предотвращения аварий.

С вечера 22 октября сочинцы в социальных сетях высказывают недовольство новой схемой движения. По их мнению, она создает много проблем из-за нехватки дорожной инфраструктуры, в частности, безопасных пешеходных переходов, узких и крутых на поворотах участках дорог. Местные СМИ и анонимные телеграм-каналы сообщали, что жители вышли на протест из-за недовольства новой схемой движения.