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В Оренбуржье задержали двух подозреваемых после нового отравления суррогатом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержана двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбургской области, в результате которого один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает в субботу ГУ МВД по региону.

"В полицию Кваркенского района поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов района скончалась 33-летняя женщина, а ее сожитель находится в реанимационном отделении с отравлением метанолом. Сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя", - рассказали в ведомстсве.

Отмечается, что контрафактная продукция приобреталась в Орске.

Сотрудники полиции обнаружили в ходе обыска у одной из женщин 17 бутылок алкогольной продукции, четыре из которых были спрятаны за собачьей будкой. Еще 16 бутылок контрафакта полицейские нашли дома у второй задержанной.

Как сообщалось, в результате массового отравления контрафактным алкоголем пострадали 64 жителя восточного Оренбуржья, 35 из них умерли. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола. Возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали 16 человек. Четырнадцать из них взяты под стражу.

Оренбургская область

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