Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Состояние здоровья мэра Новосибирска, госпитализированного с COVID-19, оценили как хорошее

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Заболевание мэра Новосибирска Анатолия Локтя, госпитализированного с COVID-19, протекает без осложнений, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов в воскресенье.

"(Состояние - ИФ) хорошее, без осложнений", - сказал он.

Накануне мэр Новосибирска сообщил о своей госпитализации в своем аккаунте в инстаграме, связав отсутствие осложнений с тем, что он вакцинирован.

"Скоро вернусь в строй", - написал мэр.

Новосибирск Анатолий Локоть

Новости
Пандемия коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга ввел локдаун с 30 октября

Что произошло за день: суббота, 23 октября

В Оренбуржье задержали двух подозреваемых после нового отравления суррогатом

В Оренбуржье задержали двух подозреваемых после нового отравления суррогатом

"Единая Россия" опровергла сообщения о ДТП в Ростове-на-Дону с участием депутата

Шойгу заявил о неготовности НАТО к равноправному диалогу с Россией

"Ельцин Центр" не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова

"Ельцин Центр" не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова

СК заявил о несогласии с решением Черногории предоставить Исмаилову убежище

Экс-заключенный Савельев, передавший видео саратовских пыток, объявлен в розыск

Экс-заключенный Савельев, передавший видео саратовских пыток, объявлен в розыск

В КПРФ не исключили обращение в Конституционный суд по поводу ДЭГ

Пандемия коронавируса

В России вновь обновлен суточный рекорд по COVID-заражениям

В России вновь обновлен суточный рекорд по COVID-заражениям
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });