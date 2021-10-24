Состояние здоровья мэра Новосибирска, госпитализированного с COVID-19, оценили как хорошее

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Заболевание мэра Новосибирска Анатолия Локтя, госпитализированного с COVID-19, протекает без осложнений, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов в воскресенье.

"(Состояние - ИФ) хорошее, без осложнений", - сказал он.

Накануне мэр Новосибирска сообщил о своей госпитализации в своем аккаунте в инстаграме, связав отсутствие осложнений с тем, что он вакцинирован.

"Скоро вернусь в строй", - написал мэр.