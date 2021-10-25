Путин поздравил Федеральную таможенную службу с 30-летием

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сильным ведомством, которое является прочной опорой для государства, надежно обеспечивающим национальные интересы страны, назвал в понедельник президент РФ Владимир Путин Федеральную таможенную службу в видеообращении на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

"В результате ряда преобразований было сформировано эффективное сильное ведомство. Сегодня оно является прочной опорой для государства, надежно обеспечивает национальные интересы страны. Федеральная таможенная служба играет важную роль в пополнении федерального бюджета, способствует наращиванию внешних торговых связей и развитию комфортных условий для ведения бизнеса", - отметил Путин в поздравлении к 30-летию ФТС.

По словам президента, российские таможенники идут в ногу со временем, совершенствуя формы и методы своей работы и осваивая для этого передовые технологии, в том числе цифровые.

"Широкое внедрение электронных интерактивных сервисов позволило в разы сократить сроки таможенного оформления и контроля, сделало эти процедуры более быстрыми, удобными и понятными для граждан, для представителей малого и среднего бизнеса", - заявил глава государства.

Для крупного бизнеса работа ФТС означает "повышение конкурентоспособность экономики и делает жизнь граждан более комфортной". Путин выразил надежду, что ведомство продолжит курс на развитие открытого диалога с бизнесом и на укрепление доверия со стороны общества, а также интеграционных процессов на евразийском пространстве.