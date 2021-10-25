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Движение на Транссибе целиком восстановили после столкновения поезда с грузовиком

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на Транссибирской магистрали полностью восстановлено после ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на переезде в Амурской области.

С 24 октября в 20:39 по московскому времени оно "осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях", говорится в сообщении Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, региональный филиал ОАО "РЖД").

Инцидент произошел на станции Ледяная 23 октября в 4:58 по Москве. Грузовой состав столкнулся с грузовиком, выехавшим на регулируемый переезд "при запрещающем сигнале исправно действующего светофора". Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате с рельсов сошли трехсекционный электровоз и 14 вагонов. "Бригада локомотивного депо Белогорск вела "Ермак" с грузовым контейнерным поездом в западном направлении," - уточнило корпоративное издание монополии.

Смертельное столкновение

По его информации, было повреждено 200 метров пути и 200 метров контактной сети, а также оборудование переезда. После ДТП автомобиль перевернуло и протащило по путям. Кабина электровоза от лобового удара сильно деформировалась.

В результате ЧП погиб 25-летний помощник машиниста Евгений Родионов. Машинист-инструктор и машинист находятся в медицинских учреждениях с многочисленными переломами. Водитель автомобиля также погиб. Он управлял самосвалом Iveco, груженным бутовым камнем, сообщил "Гудок". По его данным, виновник аварии работал в ООО "Георесурс".

В ремонте железнодорожной инфраструктуры были задействованы три восстановительных поезда. Движение поездов по одному из путей было восстановлено 23 октября в 12:17 по Москве.

РЖД окажет помощь

РЖД обещает оказать необходимую поддержку семье погибшего машиниста и "лучшую медицинскую помощь, а в дальнейшем, если потребуется, реабилитацию" пострадавшим членам локомотивной бригады, сообщила компания в телеграм-канале.

"Будет оказана помощь, предусмотренная коллективным договором. В том числе выплаты по утрате кормильца, на погребение и предусмотренные договором между "Российскими железными дорогами" и страховой компанией", - заявил "Гудку" замглавы ЗабЖД по кадрам и социальным вопросам Дмитрий Кожин.

"По его словам, планируется также рассмотреть возможность оказать семье погибшего содействие в решении жилищного вопроса - погашении ипотечного кредита, а также в воспитании и образовании несовершеннолетнего ребенка", - добавляет издание, уточняя, что будет выделено 1,5 млн руб.

Машиниста-инструктора Игоря Логвиненко прооперировали в городе Свободный, машиниста Виталия Басенко направили в больницу Благовещенска. "Состояние их здоровья находится под особым контролем руководства РЖД", - пишет газета.

Региональное управления Следственного комитета России по факту столкновения ведет доследственную проверку (по ч. 2 ст. 263УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), добавляет издание.

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