Ростехнадзор выступил против отмены разрешений на строительство карьеров и шахт

При этом ведомство готово сократить бумажную нагрузку для недропользователей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ростехнадзор поддерживает идею сократить объем разрешительных документов при эксплуатации объектов недропользования, таких как карьеры, угольные разрезы, шахты и рудники, но не согласен с полной отменой разрешений на их строительство, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Минстрой ранее подготовил проект постановления правительства, который освободит недропользователей от необходимости получать разращения на строительство для горных выработок. Документ поддержали Минприроды, Минэнерго, Минпромторг, Росприроднадзор и Роснедра, но притормозил Ростехнадзор.

В этом ведомстве объяснили, что авторы поправок "исходят из того, что объекты недропользования находятся исключительно за пределами населенных пунктов и на большом удалении от них, что не соответствует действительности". Даже если предприятие находится далеко в тайге, оно не должно создавать угрозу окружающей среде, считают в Ростехнадзоре: "На таких территориях в любом случае должен выполняться определенный набор мер контроля, который обеспечит выполнение обязательных требований при строительстве".

Если разрешения на строительство отменят, будет упразднена и необходимость проведения государственной экспертизы проекта. "Иными словами, государство хотят обязать проверять соответствие сооружаемых объектов проектам, разработанным бизнесом, исходя из собственных представлений о безопасности", - такой вывод делает Ростехнадзор.

Ведомство готово упразднить разрешения на строительство, а соответственно и госэкспертизу в отношении уже построенных, сданных в эксплуатацию и эксплуатируемых объектов. Тогда, поясняет свое предложение Ростехнадзор, разрешение предприятию потребуется один раз, в самом начале деятельности, но не потребуется для изменения направления горных работ, календаря отработки участка, замены одних горных выработок другими и так далее. Эту идею, отмечет ведомство, поддерживает большинство угольных компаний, осуществляющих добычу преимущественно открытым способом, на прошедшем летом совещании они высказались за сохранение института госэкспертизы проектов на строительство таких объектов, как угольные шахты и разрезы.

Ростехнадзор вновь не отвечает на вопрос, каким образом первично получить технический план на карьер, посетовал один из опрошенных "Интерфаксом" участников горнорудной отрасли. Собеседник агентства в целом называет требования законодательства о градостроительной деятельности "неприменимыми" в отношении объектов ведения горных работ и "необоснованными".

Ростехнадзор требует вводить в эксплуатацию карьеры и рудники в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом в отношении объектов капстроительства, в то время как, согласно разъяснениям Минэкономразвития и Росреестра, карьеры и другие горные выработки, постоянно меняющие свою геометрию, не является объектами недвижимости и технический план для них разработать невозможно, поясняет недропользователь.

В начале октября РСПП от лица участников отрасли обратился в Минстрой с просьбой разъяснить механизм получения разрешения на ввод в эксплуатацию карьеров. Ведь они, в числе прочего, говорится в обращении, достигают своих конечных параметров только по завершении отработки месторождения и вывода его из эксплуатации.

В ответ Минстрой разъяснил, что "в подавляющем большинстве случаев объекты ведения горных работ не являются объектами строительства, а относятся к объектам эксплуатации, деятельность которых связана с пользованием недрами", однако "отнесение карьеров к объектам капитального строительства возможно в исключительных случаях".

"Это очень важное разъяснение от профильного министерства, в котором дана обоснованная правовая оценка статусу угольных разрезов, карьеров и рудников, однозначно указано, в каких случаях объекты могут быть признаны объектами капитального строительства, - прокомментировал ответ Минстроя вице-президент - управляющий директор Управления правового регулирования и правоприменения РСПП Александр Варварин. - Минстрой России обоснованно указал, что на основании Градостроительного кодекса РФ и Технического регламента о безопасности зданий и сооружений в абсолютном большинстве случаев разрезы и карьеры не являются объектами капитального строительства".

"Учитывая то, что замечания Ростехнадзора были учтены в полном объеме при подготовке проекта (постановления правительства - ИФ), высока вероятность того, что он будет согласован в ближайшее время", - рассчитывает Варварин.