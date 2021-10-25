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Житель Иркутска перевел мошенникам 9 млн рублей, взяв пять кредитов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В полицию Иркутска обратился 58-летний мужчина с заявлением о мошенничестве на рекордную для региона сумму - 9 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.

"Заявитель пояснил, что на его сотовый телефон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником службы безопасности банка", - говорится в сообщении.

Незнакомка убедила иркутянина, что мошенники подали заявки на кредит в различные банки от его имени, и для их отмены рекомендовала ему взять кредит на определенную сумму, а деньги перевести на "зарезервированный счет". Она также сообщила, что с ним свяжется "сотрудник правоохранительных органов".

Позже на телефон мужчины с подменного номера, дублирующего настоящий телефонный номер одного из подразделений полиции Иркутска, позвонил соучастник женщины. Он рассказал, что данные клиентов банка попали к мошенникам, и попросил его помочь поймать преступников. Для этого он убедил иркутянина следовать инструкциям "работника банка".

"По указанию неизвестной потерпевший в течение недели оформил в финансовой организации пять кредитов в размере более 9 млн рублей, а потом через терминал перевел эти средства на якобы зарезервированный счет. Размышляя о произошедшем, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в полицию", - уточняется в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов, не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

"Использование злоумышленниками IP-телефонии позволяет совершать вызов, маскируя исходящий телефон под номер банка или правоохранительных органов. Самым эффективным действием в этой ситуации будет прекращение разговора со звонящим", - сказано в пресс-релизе.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано около 2,9 тыс. краж и 2,7 тыс. мошенничеств, совершенных дистанционным способом. Ущерб от мошенничеств составил свыше 521 млн рублей, от краж - более 156 млн рублей.

Иркутск МВД

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