Экс-глава администрации главы Коми арестован по делу о мошенничестве

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Суд в Коми заключил под стражу бывшего первого заместителя председателя правительства республики - руководителя администрации главы республики Михаила Порядина по обвинению в хищении 85 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ.

Ему инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального управления ФСБ, уточняет пресс-служба.

По данным следствия, в 2018-2020 годах в сговоре с группой других людей Порядин похитил со счетов благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот" в общей сумме не менее 85 млн рублей.

Между тем, пресс-служба Сыктывкарского городского суда уточнила, что Порядина заключили под стражу до 23 декабря.

По информации из открытых источников, Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы республики в октябре 2016 года. С июня 2019 года назначили первым заместителем председателя правительства республики - руководителем администрации главы республики Коми.