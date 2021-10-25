Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-глава администрации главы Коми арестован по делу о мошенничестве

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Суд в Коми заключил под стражу бывшего первого заместителя председателя правительства республики - руководителя администрации главы республики Михаила Порядина по обвинению в хищении 85 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ.

Ему инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального управления ФСБ, уточняет пресс-служба.

По данным следствия, в 2018-2020 годах в сговоре с группой других людей Порядин похитил со счетов благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот" в общей сумме не менее 85 млн рублей.

Между тем, пресс-служба Сыктывкарского городского суда уточнила, что Порядина заключили под стражу до 23 декабря.

По информации из открытых источников, Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы республики в октябре 2016 года. С июня 2019 года назначили первым заместителем председателя правительства республики - руководителем администрации главы республики Коми.

Коми

Новости

Google оплатил в РФ штрафы на сумму свыше 32 млн рублей

В РФ не планируют переводить школьников на "дистант" после нерабочих дней

Кабмин РФ утвердил план борьбы с контрафактом

Кабмин РФ утвердил план борьбы с контрафактом
Пандемия коронавируса

В Смольном пока не ждут продления нерабочих дней после 7 ноября

Российский генконструктор предупредил о критических рисках из-за мусора в космосе

Российский генконструктор предупредил о критических рисках из-за мусора в космосе
Пандемия коронавируса

На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов

Правительство к ноябрю подготовит план нейтрализации рисков энергокризиса в ЕС

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил о резком росте заболеваемости COVID среди детей из-за "дельта"-штамма

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });