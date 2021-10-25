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Четверых спасли после взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека спасены и переданы медикам после взрыва газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Предварительно эвакуированы 32 человека. Спасены и переданы медикам четверо пострадавших", - сказали в ведомстве.

Между тем пресс-служба Минздрава РФ сообщает, что один пострадавший извлечен из-под завалов и находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия уже прибыли четыре бригады скорой помощи, также туда направлены бригады медицины катастроф.

Под завалами дома могут находиться два человека, сообщает агентство Татарстана по делам печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" в своем официальном телеграм-канале.

Ранее в МЧС РФ сообщили о взрыве газовоздушной смеси на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан 25/18. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Набережные Челны МЧС России

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