В Саратове полсотни многоэтажек остались без отопления из-за коммунальной аварии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Саратова устраняют аварию на теплосетях в Ленинском районе города, оставившую без тепла более пяти десятков жилых домов, сообщил глава города Михаил Исаев.

"Сегодня 55 многоквартирных домов остались без отопления из-за коммунальной аварии на сетях ПАО "Т Плюс" на улице Вишневая",- написал Исаев на своей странице в Инстаграм.

Помимо жилых домов без тепла остались шесть объектов социальной сферы.

Заполнить систему теплоносителя планируют к 7:00 среды по московскому времени. Потом вода начнет поступать в жилые дома, уточняется в сообщении.

В Саратове один градус тепла.