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Продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 выявили в Приморье

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Поддельные сертификаты и справки о прохождении вакцинации от коронавируса обнаружили в центральной больнице Шкотовского муниципального района в Приморье, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция выяснила, что сотрудники больницы в Шкотовском районе получали деньги за подделку прививочных сертификатов.

"В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса тридцати граждан", - сообщила руководитель пресс-службы МВД РФ по Приморью Ирина Сырова.

Проверки в больнице проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Правоохранители предупредили, что за совершение преступления по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Наказание предусмотрено не только для изготовителей подделки, но и покупателей.

Пресс-служба правительства сообщает, что главному врачу медучреждения уже подписано заявление об увольнении.

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