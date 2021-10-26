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Три человека обратились в больницу после стрельбы в ночном клубе в Выборге

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Конфликт между посетителями ночного клуба в Выборгском районе Ленинградской области закончился стрельбой. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительной информации полиции, в клубе на улице Кривоносова в Выборге произошел конфликт между четырьмя молодыми людьми, в ходе которого один из них выстрелил из, предположительно, травматического пистолета в оппонентов.

Позже за медицинской помощью обратились три человека. После осмотра врача их в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

В отношении зачинщика конфликта составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ленинградская область Выборг

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