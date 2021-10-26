Минстрой опубликовал новый рейтинг "умных" городов России

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минстрой представил данные нового Индекса цифровизации городского хозяйства ("IQ городов") за 2020 год, его снова возглавила Москва, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Минстрой России представил данные нового Индекса цифровизации городского хозяйства в городах страны - "IQ городов" по итогам 2020 года. Среднее значение Индекса за предыдущий год достигло 44,17 баллов из 120 возможных, что на 8,44% выше, чем в 2019 году и на 33,35% выше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

При этом многие процессы активно цифровизируются благодаря пандемии, что вызвало существенный рост показателя не только в крупнейших городах страны, но и в более мелких.

"Среднее значение Индекса IQ растет высокими темпами уже второй год подряд. Конечно, на это не могла не повлиять пандемия, которая стала катализатором для внедрения цифровых решений. Она ускорила крупные проекты цифровизации - например, Москва стала первым городом, набравшим 100 баллов Индекса из 120 возможных", - заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил также, что повышение доступности и удобства городских сервисов заметно и по росту заявок на номинацию "Умный город" в конкурсе "Лучшая муниципальная практика".

"Малые города проходят цифровую трансформацию практически также активно, как и самые крупные. Интерес и готовность городов к внедрению передовых технологий в целом заметны и по конкурсу "Лучшая муниципальная практика", результаты которого мы подвели ранее в октябре, - на номинацию "Умный город" было подано на 61% больше заявок, чем годом ранее. Такую активность можно только приветствовать и поддерживать", - заявил министр.

Среди городов-миллионников в тройку лидеров по "IQ" вошли Москва, Воронеж и Казань. В категории "города с населением от 250 тыс. до 1 млн человек" лидируют Белгород, Химки и Тюмень. Среди больших городов (от 100 до 250 тыс. человек) победили три населенных пункта Московского региона - Щелково, Домодедово и Реутов. А в городах с населением менее 100 тыс. человек лучше всего дела обстоят в Дубне, Ивантеевке и Кольцове.

Подавляющее большинство мест в верхушке рейтинга Москва и Подмосковье занимали и в прошлом году.

Впервые индекс цифровизации городского хозяйства в России был рассчитан в марте 2020 года. Рейтинг "умных" городов по итогам 2018 года возглавили Москва, Казань и Санкт-Петербург.

Индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

Индекс разработан Минстроем РФ совместно с МГУ им. Ломоносова. Он рассчитывается в рамках ведомственного проекта "Умный город".