Президент "Геотек Сейсморазведки" Толкачев ушел из компании

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент "Геотек Сейсморазведки" Владимир Толкачев ушел из компании по собственному желанию, займется своими проектами в геофизике.

Как говорится в сообщении компании, полномочия Толкачева по его собственной инициативе были досрочно прекращены с 21 октября 2021 года. Новым президентом "Геотек Сейсморазведки" (с 22 октября сроком на год) назначен Николай Козлов, который с 2018 года занимал должность вице-президента по экономике и финансам компании. Толкачев был президентом "Геотек Сейсморазведки" с 2017 года.

"Геотек" блестящая история, было очень интересно и сложно ей заниматься, очень интересная масштабная инфраструктурная, системообразующая история. Были поставлены важные, амбициозные задачи. В любом случае я остаюсь в нефтеразведке. Впереди проекты, связанные с разведкой глубокой нефти, проекты в Арктике, новые поисковые технологии и оборудование, мультиклиентский поиск. Будем продолжать решать государственные геологические поисковые задачи", - прокомментировал "Интерфаксу" Толкачев.

Козлов присоединился к компании "Геотек" в 2012 году, занимал руководящие должности, курировал управление эффективностью, внутренний аудит, экономику и финансы. С 2009 года Козлов работал в компании "Интегра" на проекте создания совместного предприятия Schlumberger и "Интегра-Геофизика". С 2011 по 2012 год участвовал в проекте по слиянию компаний "Интегра" и "Геотек".

"Главная задача сейчас - усиление команды, достижение целей по производственным и финансовым показателям, поставленных акционером. Безусловно, в приоритете - исполнение обязательств перед клиентами. Компания должна сохранить позицию одного из ведущих игроков в отрасли на территории России: как в области производства, так и в сфере технологий. И продолжить разработку и внедрение новых продуктов, таких как "Экосейсмика", - приводятся в сообщении акционера "Геотек Сейсморазведки" банка "Траст" слова Козлова.

"Геотек Сейсморазведка", образованная в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана. Компания оценивает свою долю на российском рынке наземной сейсмики в 35-40%.

Ранее "ГЕОТЕК Сейсморазведка" входила в периметр IG Seismic Services Plc (IGSS), пока в декабре 2017 года банк "Открытие" не получил в собственность 100% акций компании.