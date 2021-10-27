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Владимирские подростки попали в ДТП на угнанной машине скорой

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Двое подростков подозреваются х в угоне машины скорой помощи в городе Меленки Владимирской области, сообщает управление СКР по региону.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, вечером 10 октября подростки 14 и 16 лет увидели у одного из домов припаркованный автомобиль скорой медицинской помощи и решили покататься на нем. В ходе поездки они врезались в металлическое препятствие.

Молодые люди в ДТП не пострадали, автомобиль скорой помощи получил повреждения.

Причастность к совершению преступления подозреваемые не отрицают.

Владимирская область

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