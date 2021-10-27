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Житель Новоаннинского поджег бывшую подругу ради эксперимента

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Жителя города Новоаннинский будут судить за поджог бывшей подруги, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии следствия, в мае 2021 года они выпивали у подозреваемого дома. Он предложил ей возобновить отношения, она отказалась, они поругались.

По данным следствия, в мае текущего года 40-летний подозреваемый вместе со своей бывшей сожительницей распивали алкоголь у него дома. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за того, что женщина отказывалась возобновлять романтические отношения.

Тогда он сказал, что у нее светятся глаза в темноте, и предположил, что она ведьма. Поэтому он решил проверить, будет она гореть или нет, облил ее бензином из канистры и поджег зажигалкой.

Она загорелась.

Он помог ей тушить пламя, поливал ее водой, потом уложил в кровать и обработал ожоги мазью. Она уснула. Наутро ей стало хуже. Подруга вызвала ей скорую помощь. Ее положили в ожоговый центр в Волгограде. По словм врачей, она получила ожоги головы, шеи и груди 1-2-3 степени площадью 32% от поверхности тела, ожоговый шок первой степени и ожоговую болезнь в стадии токсемии.

Мужчине вменяют п. "б" ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего).

Волгоградская область Новоаннинский

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