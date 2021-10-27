ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция в период предстоящих нерабочих дней будет оказывать услуги преимущественно в электронном формате или по записи, сообщили в пресс-центре МВД России в среду.

По его данным, участников дорожного движения не будут направлять в подразделения ГИБДД для рассмотрения дел об административных правонарушениях, если инспектор может принять решение по делу на месте правонарушения.

Кроме того, нахождение водителей в служебных автомобилях инспекторов или в помещениях стационарных постов ДПС будет допускаться только в исключительных случаях.

"В случае, если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности - через окна приема", - отметили в МВД.

Регистрация автомобилей, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений будут осуществляться по предварительной записи через портал "Госуслуги". При этом графики экзаменов на водительские права могут быть скорректированы, кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут.

"Информацию о режиме и условиях работы подразделений ГИБДД в период нерабочих дней можно узнать на официальных сайтах территориальных органов МВД России и региональных подразделений Госавтоинспекции. Кроме того, эта информация будет размещаться на стендах в местах приема и ожидания заявителей", - подчеркнули в пресс-центре.

С 30 октября по 7 ноября включительно указом президента РФ на территории страны установлен период нерабочих дней из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.