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В Иркутской области задержаны подозреваемые в убийстве медведицы и трех медвежат

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутской области задержали четверых местных жителей по подозрению в незаконной охоте на медведей, сообщаетпресс-служба главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, злоумышленники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. Причем свои действия они снимали на мобильного телефон.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный объектам животного мира, составил 240 тыс. рублей.

Подозреваемые были установлены после осмотра внедорожника в Баяндаевском районе в ходе совместных рейдов инспекторов ГИБДД и представителей лесничества. В багажнике машины были обнаружены свежевыделанные шкуры и лапы медведей. Водитель заявил, что нашел останки животных в лесу.

Полицейские нашли четверых местных жителей от 21 до 47 лет, причастных к незаконной добыче зверей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота). Фигуранты взяты под подписку о невыезде.

Иркутская область

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