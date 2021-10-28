Гималайский медведь сбит на федеральной трассе в Приамурье

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Поиск водителя, который сбил на федеральной трассе "Амур" гималайского медведя, ведется в Амурской области, сообщает Амурохотуправление.

"На федеральной трассе в Архаринском районе под колеса попал молодой белогрудый медведь. Краснокнижнику было примерно 4-5 лет. На место происшествия выехал специалист управления по охране животного мира, а также сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животное погибло. Правоохранители ведут поиски второго участника дорожной аварии. По предварительной версии, белогрудый медведь сбит фурой.

Ущерб, нанесенный дикой природе, составляет почти 190 тыс. рублей.