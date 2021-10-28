Якутия получит 412 млн руб. на строительство квартала для работников творческих профессий

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Якутия получит 412 млн по программе единой субсидии для строительства креативного кластера "Квартал труда", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"На выделенные федеральные средства в кластере будут завершены строительно-монтажные работы, работы по монтажу лифтов, наружной и внутренней отделки, строительство котельной и инженерного обеспечения объекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет закуплено и уставлено технологическое оборудование для производства цифрового контента и концертной и выставочной зон, мебель для общественных пространств, благоустроена территория.

Общая стоимость создания кластера - 940,1 млн рублей, из них 527,2 млн руб. - средства бюджета Якутии.

Как сообщалось, власти Якутии планируют запустить в 2022 году креативный кластер "Квартал Труда", который объединит кинематографистов, дизайнеров, архитекторов, ювелиров и других.