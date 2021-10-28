Власти Колымы предложили запретить продажу крепкого алкоголя после 20:00

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Законопроект об ограничении времени продажи крепкого алкоголя до 20:00 планируют принять власти Колымы - инициативу обсудили на встрече с местными предпринимателями, сообщает в четверг пресс-служба мэрии Магадана.

"Изменения в документ предусматривают ограничение реализации спиртного крепостью более 16,5 % с 20:00 до 10:00 следующего дня и с крепостью менее 16,5 % с 22:00 до 10:00 следующего дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти хотят полностью запретить продажу алкоголя в такие праздничные дни, как День российского студенчества, Всемирный день здоровья, День молодежи, Международный день коренных народов и День знаний.

В федеральном законодательстве указано, что алкогольные напитки в магазинах нельзя продавать с 23:00 ночи до 8:00 утра, но регионы вправе ужесточить эти ограничения.

На встрече, которая прошла под председательством мэра Магадана Юрия Гришана, предприниматели согласились с тем, чтобы в указанные в законопроекте праздничные дни полностью запретить продажу алкоголя. Однако сокращение времени продажи они не одобрили, так как, по их мнению, это приведет к сокращению рабочих мест, повышению стоимости продукции и появлению контрафактного алкоголя. В итоге предприниматели решили подготовить совместный отзыв на законопроект. В ближайшее время его направят губернатору Колымы Сергею Носову и в Магаданскую областную думу.