Петербуржец стал фигурантом уголовного дела из-за надписи на стене храма

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали подозреваемого в нанесении надписи на стену храма на Шпалерной улице. Как сообщили в региональном управлении МВД, ему вменили ч.1 ст.243 УК (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

23-летний задержанный признал вину, но не смог объяснить свои действия, сказав, что тогда был пьян.

Ущерб, причиненный церкви, оценен в 51 тысячу рублей.

В полиции пострадавший храм не назвали. Источник "Интерфакса" уточнил, что это был храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", на стене появилась надпись "Проснись". Местное СМИ сообщало, что буквы были размером 0,5 на 1,5 метра.

Скорбященская церковь на Шпалерной улице была построена в 1817-1818 годах в стиле ампир по проекту архитектора Луиджи Руска. В 1932 году церковь закрыли, а здание передали Музею истории религии. С 1970 года там размещалось городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Богослужения в храме возобновили в 1993 году. Со дня освящения до закрытия в советские годы в церкви находилась чудотворная икона "Всех Скорбящих Радость".