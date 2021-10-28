Пассажиры пострадали при столкновении двух трамваев в Петербурге

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры пострадали при столкновении трамваев во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили журналистам в главке МЧС по городу в четверг.

"На Бухарестской улице у дома 47 произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении. Есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 9:50 по московскому времени.

Подробности, в том числе число пострадавших, уточняются. На месте работают 13 сотрудников МЧС и три единицы техники.

По информации СПб ГУП "Горэлектротранс", пострадавшим в настоящий момент оказывают медицинскую помощь.

"По предварительным данным, речь идет о легких травмах и ушибах", - уточняет пресс-служба предприятия.

Причину инцидента будет выяснять специальная комиссия.