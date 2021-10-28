При столкновении трамваев в Петербурге пострадали 16 человек

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - При столкновении трамваев в четверг во Фрунзенском районе Петербурга пострадали 16 человек, сообщил телеграм-канал городского комитета по здравоохранению.

"В результате ЧП пострадали 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары (2 человека - в Мариинскую больницу, 7 - в НИИ скорой помощи, еще 7 - в больницу 26)", - говорится в сообщении.

На месте работают 12 бригад скорой помощи.

В пресс-службе регионального главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что в результате происшествия, по предварительным данным, в общей сложности 13 пассажирам потребовалась медицинская помощь.