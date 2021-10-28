Дума приняла в первом чтении проекты бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022-2024 годы. Правительство внесло соответствующие законопроекты в палату 30 сентября.

На этом же заседании депутаты приняли в первом чтении и проект федерального бюджета.

Пенсионный фонд

Прогнозируемый объем доходов ПФР на 2022 год составляет 10 трлн 32 млрд рублей, на 2023 год - 10 трлн 592 млрд рублей, на 2024 год - 11 трлн 74 млрд рублей. Объем расходов на 2022 год - 10 трлн 155 млрд рублей, на 2023 год - 10 трлн 574 млрд рублей, на 2024 год - 11 трлн 167 млрд рублей Дефицит фонда на следующий год запланирован в сумме 122 млрд 392 млн рублей, в 2023 году заложен профицит в размере 18 млрд 159 млн рублей, в 2024 году прогнозируется профицит в 92 млрд 696 млн рублей

Удельный вес расходов на пенсионное обеспечение по отношению к ВВП будет снижаться. В текущем году он составляет 7,7%, в 2022 году запланирован на уровне 7,6%, в 2023 - 7,5%, в 2024 году - 7,4%.

В проекте бюджета ПФР заложено повышение страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 5,9% в 2022 году, в 2023 году - на 5,6%, в 2024 году - на 5,5%. При этом среднегодовой размер страховой пенсии в следующем году составит 17 115 рублей, в 2023 году - 17 893 рублей, в 2024 году - 18 733 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в текущем году составляет 10 022 рубля, в 2022 году он вырастет на 255 рублей, до 10 277 рублей, в 2023 годей - до 11 293 рублей, в 2024 году - до 12 107 рублей.

Эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова в своем заключении на проект бюджета ПФР отмечают, что в 2022 году наблюдается снижение размера трансферта на обязательное пенсионное страхование (на 49,8%) по сравнении с объемом, утвержденным ранее, что обусловило снижение доли межбюджетных трансфертов в совокупных доходах ПФР с 41% в 2021 году до 34% в 2024 году. "По нашему мнению, это может быть связано со снижением численности получателей пенсий в связи с повышением пенсионного возраста, а также ростом смертности пенсионеров от новой коронавирусной инфекции. Однако ни в пояснительной записке к законопроекту, ни в сопроводительных материалах к проекту бюджета ПФР нет никакого обоснования, в связи с чем будет столь значительно снижен размер трансферта", - говорится в заключении РЭУ

Счетная палата в своем заключении отмечает, что запланированные доходы от временного размещения средств пенсионных накоплений и дополнительных страховых взносов не обеспечивают превышение прогнозируемого уровня инфляции (4% ежегодно). По оценке Счетной палаты, расчетный средний годовой процент инвестиционного дохода, полученного от временного размещения СПН, в 2022-2024 годах составит 1,9%, 1,8% и 1,6% соответственно. Расчетный средний годовой процент инвестиционного дохода, полученного от временного размещения ДСВ, в 2022-2024 годах составит 0,7%, 0,7% и 0,6% соответственно.

Фонд социального страхования

Прогнозируемый объем доходов ФСС в 2022 году запланирован на уровне 988,156 млрд рублей, в 2023 году - 1 054 млрд рублей, в 2024 году - 1 125 млрд рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 944,118 млрд рублей, в 2023 году - 1 011 млрд рублей, в 2024 году - 1076 млрд рублей. Профицит бюджета в 2022 году составит 44,039 млрд рублей, в 2023 году - 42,709 млрд рублей, в 2024 году - 49,266 млрд рублей.

Сохранены действующие с 2006 года страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5%), дифференцированные по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска (32 класса).

Ежегодное увеличение доходов бюджета ФСС в целом по отношению к предыдущему году обусловлено повышением прогнозируемого фонда заработной платы. Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, фонд заработной платы в 2022 году составит 31 трлн 699 млрд рублей, в 2023 году - 33 трлн 905 млрд рублей и в 2024 году - 36 трлн 235 млрд рублей.

Фонд обязательного медицинского страхования

Общий объем доходов бюджета фонда прогнозируется на 2022 год в сумме 2 779 млрд рублей, на 2023 год - 2 926 млрд рублей, на 2024 год - 3 086 млрд рублей. Расходы - 2 801 млрд рублей, 2 951 млрд рублей и 3 120 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета фонда планируется в 2022 году в сумме 21,85 млрд рублей, в 2023 году ожидается дефицит в сумме 25,37 млрд рублей, а в 2024 году - 34,04 млрд рублей.

Основным источником формирования доходной части бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, доля которых в общих доходах планируется в 2022 году - в 88,1% (2 трлн 447,76 млрд рублей), в 2023 году - 88,6% (2 трлн 593,34 млрд рублей) и в 2024 году - 89% (2 трлн 745,35 млрд рублей).

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета планируются в общей сумме в 2022 году в 326,03 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом прогнозируемый объем поступлений увеличивается на 32,96 млрд рублей, или на 11,2%; в 2023 году - 326,77 млрд рублей; в 2024 году - 335,06 млрд рублей.

Эксперты РАНХиГС в своем заключении отмечают риски установления прироста расходов на оплату медицинской помощи на уровне ниже ожидаемых темпов инфляции и перераспределение расходов в пользу федеральных учреждений и дополнительных задач ФОМС, не связанных напрямую с оплатой медицинской помощи, что, по мнению экспертов, может создать угрозу скрытого дефицита базовой программы ОМС.