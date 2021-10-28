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На монаха напали с ножом в тульском монастыре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Насельник Свято-Успенского монастыря в Тульской области госпитализирован с ножевыми ранениями, подозреваемый в нападении задержан. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УМВД региона.

По предварительным данным, в Новомосковске на территории монастыря молодой человек напал с ножом на 44-летнего иеродиакона и ударил его несколько раз, после чего скрылся.

"Подозреваемый задержан. Им оказался 22-летний местный житель. Проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей происшествия", - отметили в полиции.

В Тульской епархии сообщили, что жизнь священнослужителя вне опасности, он находится в сознании. В связи с инцидентом в Свято-Успенском мужском монастыре усилены меры безопасности.

По данным местных СМИ, клирик и молодой человек ранее были знакомы. Нападение не связано с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Тульская область Новомосковск Свято-Успенский монастырь

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