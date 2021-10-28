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Четверть всех преступлений в РФ совершается с использованием IT-технологий

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Каждое четвертое преступление, которое фиксируется в РФ, совершается с использованием IT-технологий, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"В России в настоящее время более четверти всех регистрируемых преступлений совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий", - приводит слова Краснова в ходе встречи в Минске с белорусским коллегой Андреем Шведом пресс-служба Генпрокуратуры России.

Краснов при этом указал на ежегодный рост "количества кибератак и случаев онлайн-мошенничеств".

"Особую озабоченность вызывают широкое использование теневых ресурсов даркнета, правовая неурегулированность обращения различных видов цифровой валюты, ее обмена на фиатные деньги (необеспеченные золотом - ИФ), ареста и изъятия", - подчеркнул глава российского надзорного ведомства.

Именно поэтому, как он выразился, "стремительные процессы цифровизации побуждают нас совместно искать новые способы противодействия современным криминальным вызовам".

Кроме того, Краснов обратил внимание коллеги на "реальность угрозы, исходящей от экстремистских и террористических организаций, активно использующих возможности глобальной сети для распространения деструктивных идеологий и вовлечения граждан в противоправную деятельность".

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ

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