Суд дисквалифицировал мэра Геленджика за административное правонарушение

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Геленджикский городской суд Краснодарского края признал мэра города Алексея Богодистова виновным в административном правонарушении и запретил ему занимать руководящую должность в течение года, сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

"Суд постановил признать главу муниципального образования город курорт Геленджик Богодистова виновным в совершении административного правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ (Неисполнение требований прокурора) и назначить административное наказание в виде дисквалификации сроком на год", - говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило.

В свою очередь Богодистов в своем телеграм-канале написал, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.

"Получил много звонков по поводу сегодняшнего решения суда. Комментирую. Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда – очередной пункт в моем рабочем графике. С решением не согласны, подаем жалобу в краевой суд. Продолжаю работать. Сейчас еду в Пшаду открывать новый газопровод", - пишет Богодистов.