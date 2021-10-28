Пожарного в Башкирии обвинили в халатности из-за гибели ребенка

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Башкирские следователи предъявили обвинение в халатности начальнику караула пожарно-спасательной части в связи с гибелью ребенка из-за возгорания оставленной пожарными на улице металлической бочки, сообщила в четверг пресс-служба управления СКР по республике.

"Обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека) предъявлено начальнику караула пожарно-спасательной части по охране села Акъяр Хайбуллинского района ГУ МЧС России по РБ", - говорится в сообщении.

В настоящее время установливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Хайбуллинском районе Башкирии следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью ребенка из-за возгорания оставленной пожарными на улице бочки, в которой, предположительно, находился карбид.

Следствие установило, что днем 17 августа спасатели во время тушения огня в гараже в селе Акъяр вытащили из него металлическую бочку, и после ликвидации пожара она осталась на улице без присмотра.

Вечером в тот же день двое шестилетних мальчиков во время игры подожгли эту бочку. Находившееся в ней легковоспламеняющееся вещество загорелось, и дети получили сильные ожоги. Спустя шесть дней ребенок с ожогами 90% тела умер в больнице, у второго - ожоги 50% тела, он находится в стационаре

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщали, что вынесенная из горящего гаража металлическая бочка "не имела внешних признаков опасности".