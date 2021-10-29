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Красноярец получил более 5 лет колонии за избиение и грабеж ветерана

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Суд в Красноярском крае вынес приговор по уголовному делу о хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону в пятницу.

"Местный житель признан виновным по пп. "в", "г" части 2 статьи 161 УК РФ по статье "грабеж". Суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к инвалиду, ветерану Великой Отечественной войны. Злоумышленник причинил ветерану телесные повреждения и похитил 20 тыс. рублей.

Суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах потерпевшего и взыскал причиненный материальный ущерб, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Красноярский край

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