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Учительница из Ангарска перевела мошенникам почти 500 тыс. рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Школьная учительница в Ангарске, поверив лже-банкирам, перевела им около 500 тысяч рублей, сообщает пресс-центр Главного управления МВД РФ по Иркутской области.

32-летняя женщина в течение четырех дней оформляла на себя и мужа в разных банках кредиты и переводила деньги мошенникам.

Как установили полицейские, для обмана ангарчанки аферисты воспользовались стандартной схемой, которая начиналась со звонка от "службы безопасности банка" с сообщением, что неизвестными совершена попытка оформления кредита на 8 тысяч рублей. Предложив пресечь хищение и выявить "нечестных сотрудников банка", женщину убедили оформить встречный кредит на как можно большую сумму, а затем снять деньги и перечислить их на "безопасный счет". Мошенники объяснили это тем, что требуется исчерпать "кредитный лимит". При этом звонившие под страхом уголовной ответственности запрещали рассказывать кому-либо о совершаемых финансовых операциях.

Мошенники звонили ангарчанке в течение нескольких дней и говорили о необходимости оформлять кредиты в разных банках на все большие суммы. В итоге женщина подключила к проводимым сделкам собственного мужа и оформила кредиты и на него. В общей сложности в течение 4 дней она перевела мошенникам около 500 тысяч рублей. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту следователями Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Ангарск Иркутская область

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