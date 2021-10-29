Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два человека погибли при пожаре в доме в якутском Верхневилюйске

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - При пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района погибли двое взрослых, пострадали три ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

"В результате пожара погиб молодой человек 1999 г.р., женщина 1990 г.р. скончалась, не приходя в сознание. Трое детей (2017, 2016 и 2012 г.р.) находятся в больнице", - говорится в сообщении.

В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 12 кв.м.

На месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники Следственного комитета. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Как сообщили в оперштабе республики, пострадавшим будет оказана помощь.

"По поручению главы Якутии Айсена Николаева в Верхневилюйск вылетел премьер республики Андрей Тарасенко, и.о. министра здравоохранения Елена Афанасьева и бригада врачей из 5 человек", - отмечается в сообщении.

Верхневилюйск

Новости

Минэкономразвития РФ предложило оказывать продовольственную помощь малоимущим

Минэкономразвития РФ предложило оказывать продовольственную помощь малоимущим

Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу врача Сушкевич

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами

Что произошло за день: четверг, 28 октября

РКН составил 2 протокола на "Муз-ТВ" за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры

В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры

Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Взрыв дома в Набережных Челнах будут расследовать как убийство

Суд дисквалифицировал мэра Геленджика за административное правонарушение

Пандемия коронавируса

В Воронежской области COVID-больных начали размещать в роддомах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });