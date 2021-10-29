Два человека погибли при пожаре в доме в якутском Верхневилюйске

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - При пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района погибли двое взрослых, пострадали три ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

"В результате пожара погиб молодой человек 1999 г.р., женщина 1990 г.р. скончалась, не приходя в сознание. Трое детей (2017, 2016 и 2012 г.р.) находятся в больнице", - говорится в сообщении.

В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 12 кв.м.

На месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники Следственного комитета. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Как сообщили в оперштабе республики, пострадавшим будет оказана помощь.

"По поручению главы Якутии Айсена Николаева в Верхневилюйск вылетел премьер республики Андрей Тарасенко, и.о. министра здравоохранения Елена Афанасьева и бригада врачей из 5 человек", - отмечается в сообщении.