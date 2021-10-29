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Россельхознадзор может запретить ввоз овощей и фруктов из Ирана

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может запретить ввоз из Ирана овощей и фруктов, в партиях которых обнаруживаются карантинные для ЕАЭС организмы, сообщает служба по итогам переговоров с организацией по защите растений министерства сельскохозяйственного джихада Ирана.

Россельхознадзор обеспокоен тем, что во ввозимой из Ирана плодоовощной продукции часто выявляются карантинные организмы. В частности, служба обнаруживала западный цветочный трипс, персиковую плодожорку и бурую монилиозную гниль в перце, листьях салата, баклажанах, персиках, вишне, черешне, грушах, яблоках, цветной капусте, сливах и нектаринах.

"Российское ведомство сообщило, что в случае фиксации и в дальнейшем подобных нарушений будет вынуждено вводить временные ограничения на ввоз из Ирана на территорию РФ тех видов подкарантинных товаров, в которых выявляются карантинные организмы", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор отметил, что направлял уведомления обо всех случаях нарушений, и сообщил, что ожидает от иранской стороны мер по недопущению в дальнейшем поставок зараженной продукции. Служба также ждет от иранских коллег сведения о проведенных расследованиях для выяснения причин случившегося.

В ходе переговоров обсуждалась возможность интеграции информационных систем двух стран в области карантина растений. Кроме того, Россельхознадзор поднял тему экспорта в Иран зерновых культур и сообщил, что Россия заинтересована в наращивании отправок зерна в эту страну. Для соблюдения иранских требований российская сторона запросила актуализированный перечень карантинных для Ирана объектов и правила ввоза зерновых культур. Россельхознадзор также попросил оперативно сообщать, если требования будут меняться.

На переговорах также обсуждался предложенный Россельхознадзором проект соглашения о сотрудничестве в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Россельхознадзор Иран

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