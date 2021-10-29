В Думе призвали провести проверку после оплаты ремонта поезда матерью сбитого ребенка

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила Генпрокуратуру проверить действия страховой компании, истребовавшей 400 тысяч рублей с матери подростка, погибшего под поездом.

"Я уже направила запрос в Генпрокуратуру РФ, а также в аппарат уполномоченного по правам человека РФ, с просьбой проверить законность действий страховой компании и дать им оценку", - сказала Лантратова "Интерфаксу" в пятницу.

Также она предложила запустить в школах просветительскую программу о правилах дорожного движения и обсудить этот вопрос на ближайшем заседании комитета.

Как сообщали СМИ, в ноябре 2019 года 15-летний подросток в капюшоне и наушниках переходил железнодорожные пути в Солнечногорске. Его сбил проходящий поезд. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Страховая компания истребовала с матери ребенка 400 тысяч рублей за вмятину от удара, оставшуюся на поезде. Мать выплатила эту сумму, а сейчас готовит встречный иск.