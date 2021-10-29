СК проверит жалобу юристов на коррупцию в правоохранительных органах Башкирии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по заявлению башкирских юристов о коррупции в правоохранительных органах региона, сообщила пресс-служба СКР в пятницу.

"В связи с опубликованным в СМИ обращением к руководству СК России с просьбой проверить факты, по мнению инициаторов обращения, коррупции в республиканских правоохранительных органах председатель СК России поручил Главному следственному управлению СКР изучить и тщательно проверить доводы обратившихся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявители указывают на "необъективность принятия процессуальных решений со стороны следственных органов, а также возможного умышленного затягивания расследования уголовных дел в отношении должностных лиц".

Глава СКР потребовал представить доклад по результатам проверки.

Ранее юристы из Башкирии Александр Войцех, Виталий Буркин и ряд потерпевших по уголовным делам выступили с открытым обращением к председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Авторы письма заявляют, что "решения о возбуждении уголовных дел, где имели место захват бизнес-активов с участием госслужащих, преступное завладением квартирами граждан либо бездействие по выделению жилья детям-сиротам, принимаются месяцами", а расследования, по их мнению, "часто носят имитационный характер".

"При групповом хищении бюджетных средств вместо привлечения к ответственности всех фигурантов обвинение предъявляется одному лицу и только по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) или ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Хотя заведомо известно, что не это лицо принимало соответствующее решение либо имело место коллегиальное решение. Это дает возможность организаторам и конечным бенефициарам преступных схем контролировать ход расследований и избегать ответственности", - добавили авторы обращения.