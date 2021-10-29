Ростовского первокурсника отчислят за призывы к массовому расстрелу

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали первокурсника одного из университетов Ростова-на-Дону, который в соцсетях призывал устроить теракт в вузе. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Студент первого курса написал на своей странице, что нужно устроить массовый расстрел преподавателей и студентов. Он также упомянул, что Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в казанской школе, его друг", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что оружия у студента обнаружено не было. Сам первокурсник объяснил свои действия желанием подшутить над однокурсниками.

"Уголовное дело не возбуждалось. Обошлись профилактическими мероприятиями, студента планируется отчислить из университета", - добавил собеседник агентства.

11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где ранее учился. Погибли девять человек. Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ).