Трое экс-полицейских, избивших до смерти отца бойца ММА, получили до 9 лет колонии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Трое бывших оперуполномоченных отдела МВД по Орехово-Зуеву получили от семи до девяти лет колонии за избиение уроженца Дагестана, в результате которого он скончался, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СКР по Подмосковью.

В августе прошлого года источник сообщал "Интерфаксу", что пострадавший - Сулли Юнисилиау, отец спортсмена Магомеда Юнисилиау, который дважды становился чемпионом России по смешанным боевым искусствам (ММА) среди любителей.

По данным следствия, вечером 11 апреля 2019 года оперуполномоченные в гражданской одежде стали свидетелями драки возле дома на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Полицейские решили задержать одного из присутствовавших и для этого, не представившись, применили к нему физическую силу: избили руками и ногами, в том числе по голове. После этого они оттащили избитого к подъезду дома и скрылись. Мужчина спустя неделю умер в больнице, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Бывшие сотрудники полиции приговорены к лишению свободы сроками на семь, восемь и девять лет. Также с них взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей. Они осуждены по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, и по статье о превышении должностных полномочий.