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Пожар на Апатитской ТЭЦ ликвидировали

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пожар на Апатитской ТЭЦ Кольского филиала ПАО "ТГК-1" потушили, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

"В 21:31 мск пожар был ликвидирован", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили, что в 19:58 мск пожар был локализован и в 20:07 мск снят ранг пожара БИС-2.

Как сообщалось, причиной пожара на Апатитской ТЭЦ в пятницу вечером стало самовозгорание угольной пыли. Самовозгорание произошло на неиспользуемой площадке, где расположен выведенный в ремонт котел. Инцидент не повлиял на работу основного оборудования.

Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме.

В министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области добавили, что оборудование Апатитской ТЭЦ не пострадало в результате пожара. По факту пожара проверку проводит прокуратура Мурманской области.

Апатитская ТЭЦ (бывшая Кировская ГРЭС) является единственным поставщиком тепла в Апатитах и Кировске. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 230 MВт, установленная тепловая мощность составляет 535 Гкал/ч. Это крупнейшая ТЭЦ Мурманской области.

Мурманская область Апатинская ТЭЦ

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