Пожар произошел на ТЭЦ под Мурманском

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Оборудование в одном из цехов загорелось на ТЭЦ в Апатитах (Мурманская область), сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Горит котел в одном из цехов. Наблюдается открытое горение. Персонал эвакуирован", - сказал источник.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее в Кольском филиале ПАО "ТГК-1" уточнили "Интерфаксу", что причиной пожара на Апатитской ТЭЦ стало самовозгорание угольной пыли.

"В производственном помещении Апатитской ТЭЦ произошло самовозгорание угольной пыли. Оперативно на место прибыл пожарный расчет. Инцидент не повлиял на работу основного оборудования", - сообщили в пресс-службе компании.

Собеседник агентства добавил, что теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме.

По данным пресс-службы, персонал Апатитской ТЭЦ не эвакуировали.

"Апатитская ТЭЦ" (бывшая Кировская ГРЭС) – крупнейшая тепловая станция (теплоэлектроцентраль) Мурманской области, расположенная в городе Апатиты. Входит в состав филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1". Является единственным поставщиком тепла в городах Апатиты и Кировск Мурманской области. Основное/вспомогательное топливо – уголь/мазут. Численность персонала превышает 700 человек.