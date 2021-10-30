В Севастополе бывший чиновник получил срок по делу о недостроенных очистных сооружениях

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Севастополя приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, который превысил полномочия при заключении договора на строительство очистных сооружений "Южные".

Тарасов признан виновным по статье об организации преступления - превышении должностных полномочий и руководстве его исполнением, с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает в субботу прокуратура Севастополя.

Осужденный лишен права занимать должности на госслужбе на два года.

Как установил суд, в декабре 2017 года глава департамента дал незаконные распоряжения и.о. директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства о заключении госконтракта с научно-производственным предприятием "Биотехпрогресс" (Санкт-Петербург) на строительство очистных сооружений стоимостью более 6,8 млрд рублей. При этом ему было известно, что у заказчика нет необходимой документации. Кроме того, чиновник после подписания договора дал указание исключить из условий документа надзор казначейских органов за исполнением обязательств.

В итоге застройщик израсходовал более 2 млрд рублей аванса на цели, не связанные со строительством, сроки сдачи объекта были нарушены.

Директора "Биотехпрогресса" ранее признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а и.о. директора ГКУ - в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

КОС "Южные" построены более 50 лет назад и с тех пор не модернизировались. При этом строительные работы были завершены не в полном объеме. С 2001 года и по настоящее время КОС эксплуатируют только сооружения механической очистки, в связи с чем в акваторию Черного моря сбрасывается десятки тысяч кубометров в сутки недостаточно очищенных стоков, что, по мнению экспертов, грозит экологической катастрофой.

Как сообщалось, "Биотехпрогресс" должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, но в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора.

Очистные сооружения в Севастополе достроит ООО "Региональная строительная компания" (РСК, Москва). При этом проект пришлось скорректировать, в том числе из-за увеличения численности жителей города.

В октябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял журналистам, что подрядчик должен сдать КОС "Южные" до конца 2023 года.