Запуск спутника "Скиф-Д" запланировали на сентябрь 2022 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Экспериментальный спутник "Скиф-Д" для обеспечения доступа к широкополосному интернету планируют вывести на орбиту в следующем году, сообщили в воскресенье в "Роскосмосе".

По его данным, спутник будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8 070 км. Его запуск запланирован на конец сентября 2022 года.

Как отметили госкорпорации, "Скиф-Д" войдет в состав одноименной экспериментальной космической системы, предназначенной для отработки новых технических решений по предоставлению широкополосного доступа в интернет.

Работы по созданию экспериментального космического аппарата развернуты в компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнёва" (входит в состав "Роскосмоса").

Масса спутника составит не более 200 кг, энергопотребление - порядка 250 Вт, отметили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" рассказали, что в настоящее время специалисты ИСС разрабатывают конструкторскую документацию на космический аппарат и его составные части. Одновременно на предприятиях кооперации ведется разработка и изготовление комплектующих.