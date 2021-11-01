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Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП с грузовиком в Калужской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль Hyundai столкнулся в воскресенье вечером с большегрузом на трассе М3 "Украина" в Калужской области, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, среди погибших был один ребенок. По данным полиции, столкновение было попутным, то есть легковой автомобиль "догнал" грузовик MAN.

В прокуратуре сообщили, что ДТП произошло около 21:00 по московскому времени на 115-м километре трассы в Малоярославецком районе Калужской области. Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия совместно со следственно-оперативной группой, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры, в результате аварии водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались.

Калужская область

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