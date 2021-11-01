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Бизнес в РФ могут обязать три года хранить переписку и делиться ею с властями

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Закон, обязывающий бизнес в течение трех лет хранить передаваемую по внутренним сетям связи информацию и делиться ею с правоохранителями при расследовании коррупционных правонарушений, может вступить в силу в следующем году, сообщает в понедельник газета "Известия".

По ее данным, законопроект "О внесении изменений в статью 562 закона "О связи"" уже получил положительный отзыв комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и был рекомендован к принятию в первом чтении.

"Известия" поясняют, что законопроект должен обязать бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на российской территории передаваемую по ним информацию, а также предоставить ее по запросу правоохранительных органов. Номерами AS, как правило, владеют интернет-провайдеры и крупные организации, такие как РЖД, "Газпром" и "Яндекс", уточняет издание. Они применяются для управления производственной деятельностью сотрудников внутри предприятий и технологическими процессами.

Как отмечается в соответствующем законопроекте, речь идет о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц.

В Госдуме газете пояснили, что в этих сетях могут находиться детали закупочной деятельности различных корпораций и для неотвратимости наказания важно, чтобы органы следствия могли иметь к ним доступ.

Издание напоминает, что законопроект был разработан министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ еще в 2020 году. Однако на стадии обсуждения с бизнес-сообществом документ вызвал вопросы со стороны Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как тогда отмечали в РСПП, обязанности по хранению информации приведут к существенным расходам бизнеса. Кроме того, это может стать причиной нарушения технологических процессов компаний и даже привести к снижению уровня безопасности, пишут "Известия".

РСПП Госдума РФ

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