Жителя Колымы приговорили к 20 годам колонии за изнасилование падчерицы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор жителю Магаданской области за развратные действия и изнасилование несовершеннолетней падчерицы, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Злоумышленник, приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему на 20 лет запретили заниматься работой с детьми. Кроме того, суд ограничил его свободу сроком на два года.

В пользу пострадавший суд взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Мужчина проживал в Магадане с женой и ее дочерью. Как установило следствие, он насиловал ребенка в период с 2010 года по сентябрь 2019 года.

Дело было возбуждено по статьям о развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера, в отношении несовершеннолетней, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, изнасиловании несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним.