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В Красноярском крае подросток два раза ударил ножом 11-летнего мальчика

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Красноярском краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"По предварительной версии, вечером 31 октября на детской площадке во дворе одного из домов, расположенных по улице Амурская города Красноярска, между двумя знакомыми подростками произошел конфликт, в ходе которого 13-летний мальчик нанес 11-летнему мальчику два удара ножом", - говорится в пресс-релизе.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, он находится под наблюдением врачей.

Подозреваемого поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей главного управления МВД по краю.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Красноярский край

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