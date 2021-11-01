В Красноярском крае подросток два раза ударил ножом 11-летнего мальчика

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Красноярском краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"По предварительной версии, вечером 31 октября на детской площадке во дворе одного из домов, расположенных по улице Амурская города Красноярска, между двумя знакомыми подростками произошел конфликт, в ходе которого 13-летний мальчик нанес 11-летнему мальчику два удара ножом", - говорится в пресс-релизе.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, он находится под наблюдением врачей.

Подозреваемого поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей главного управления МВД по краю.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).