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В Северной Осетии завели дело на сотрудника колонии после убийства заключенного

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении дежурного помощника начальника исправительной колонии №1 Северной Осетии, который не вмешался в конфликт осужденных, в результате которого был убит один из них, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, в ночь на 10 октября подозреваемый дежурил в столовой на территории колонии, когда девять осужденных грубо нарушали порядок. Позже, между двумя из осужденных произошла ссора и один из них несколько раз ударил ножом второго, из-за чего тот скончался в больнице. Преступление стало возможным из-за недобросовестного выполнения подозреваемым своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о краже в отношении осужденного - одного из участников конфликта.

В пресс-службе УФСИН России по республике журналистам уточняли, что подозреваемый сам обратился в дежурную часть колонии и рассказал о случившемся.

СКР Северная Осетия

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